Como, in via Roosevelt vetri a terra: la segnalazione di un lettore

Un lettore ci segnala che da ieri 5 febbraio, dopo che nella zona c'è stato un incidente, l'intero marciapiede - nel tratto di Viale Roosevelt compreso tra Via Milano e l'incrocio con Via Italia Libera e Via Grandi - è ricoperto da pezzi di vetro anche di grosse dimensioni. "La presenza dei vetri sul marciapiede - continua il cittadino - costituisce un grave pericolo per i passanti, soprattutto per gli anziani e i bambini, che potrebbero scivolare e tagliarsi; è anche impossibile uscire con i cani, che certamente finirebbero con il tagliarsi le zampe. Ritengo davvero grave che nessuno sia intervenuto per ripulire il marciapiede o quanto meno segnalare con un cartello la situazione di pericolo".