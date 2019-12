La foto che "inchioda" il postino: scooter sul posteggio per disabili

Sosta abusiva a spese dei disabili: la segnalazione arriva da un cittadino che nella giornata del 10 dicembre 2019, intorno alle 15.30, stava cercando un posteggio mentre trasportava la madre disabile. Dunque, il cittadino che ha inviato questa segnalazione a QuiComo aveva regolare permesso disabili nell'auto. Giunto in via Rezzonico, però, vede questa sgradevole scena: lo sccoter di un postino in sosta sullo spazio del posto disabili. Per la precisione il motorino era parcheggiato sullo spazio lagterale al posteggio, cioè quello spazio che serve ad agevolare l'entrata e l'uscita dal veicolo. Uno spazio, questo, essenziale per garantire la fruibilità del posto auto a chi è affetto da particolari disabilità e che, magari, necessita di avere la carrozzina vicino alla portiera per poter salire sull'auto.