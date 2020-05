Cose belle: a Cernobbio un insolito e tenero salvataggio di anatroccoli

Oggi sulla strada che da Cernobbio va verso Moltrasio dietro Villa d'Este una femmina di Germano Reale è atterrata sulla strada proprio davanti a me. Capendo che qualcosa non andava e che quello era decisamente un comportamento strano, ho fermato la macchina e ho cercato di farla spostare e improvvisamente dal muraglione alto circa 6 metri sopra la strada hanno cominciato a precipitare i pulcini. Fermando il traffico e le biciclette con non poco rischio per l'incolumità di tutti sono riuscita a recuperarli tutti e con l'aiuto di un passante siamo riusciti a recuperare anche la mamma e a metterle tutti al sicuro dentro di un trasportino per cani. Nonostante il volo di 6 metri tutti i pulcini si sono salvati (ben nove in tutto) e poco dopo sono scesa al lago per liberarli nelle vicinanze. Hanno preso tutti i largo insieme alla loro mamma.