Salita per Brunate, segnalazione dei residenti: "Passeggiano troppe persone"

In queste settimane di isolamento forzato c'è chi non vuole rinunciare proprio a qualche minuto (o a qualche ora) all'aria aperta. Vuoi per praticare un po' di atrtività fisica, come jogging e stretching, vuoi per fare una semplice passeggiata con la famiglia, c'è chi decide di incamminarsi su qualche strada isolata. Molto gettonata è Salita San Donato che conduce da Como a Brunate. Diversi residenti della zona hanno scritto alla redazione di QuiComo proprio per segnalare quanto questo viottolo che si arrampica sulla montagna di Brunate sia diventato un luogo molto frequentato, soprattutto durante le ultime belle giornate soleggiate. I residenti che hanno inviato queste fotosegnalazioni chiedono che le autorità sorveglino meglio questa zona e verifichino che l'intenso passaggio di gente sia regolare e non infranga le norme anti-contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.