Degrado a Como, cumulo di sacchi della spazzatura e vestiti usati in via Leoni

Sacchi della spazzatura pieni di vestiti usati gettati per strada in via Leoni a Como: proprio davanti al cassonetto per la raccolta degli indumenti smessi, spicca il cumulo di rifiuti. Le foto, scattate verso le 18 di domenica 16 giugno 2019 da un nostro lettore, mostrano alcuni sacchi chiusi, altri aperti da cui si intravedono scarpe e vestiti, e poi coperte e cuscini vecchi gettati alla bell'e meglio. Addirittura un maglione appeso, come fosse una gruccia, al maniglione del cassonetto. Uno spettacolo sicuramente non edificante per il decoro della via a due passi dal centro città.