Como, lago basso: affiorano rifiuti e rottami

Il livello del Lago di Como è attualmente ben al di sotto del cosiddetto zero idrometrico: - 27,8 cm. A ridosso della riva, soprattutto in zona Tempio Voltiano, spuntano dall'acqua lingue di terra. Ecco, allora, che si vede meglio il fondale. Rifiuti, sporcizia e persino rottami fanno brutta mostra di sé, come questa bicicletta fotografata da un lettore di QuiComo.