Rifiuti: dopo la segnalazione di QuiComo arriva la notifica ai furbetti del sacco rosso

Ricorderete che l'altro ieri, mercoledì 22 gennaio, abbiamo segnalato la scorrettezza di qualcuno che in piazzale Duca d'Aosta, all'angolo con via Viganò, lascia impudentemente fuori casa dei sacchi rossi, pieni d’immondizia indifferenziata e per giunta inadeguati alla raccolta che Aprica fa nel comune di Como, sacchi invece destinati ai cestini pubblici del territorio.

Ebbene, proprio questa mattina sull'ennesimo sacchetto rosso abbandonato lungo la via è apparso un avviso bonario, lasciato dagli operatori ecologici. “Attenzione, questo sacco non è idoneo alla raccolta domiciliare dei rifiuti”. Basterà per porre fine a questo atteggiamento scorretto?