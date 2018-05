Un lettore ci invia questa foto domandandosi "dov'erano i vigili?". Un gruppo di ragazzi prende il sole in costume sulla terrazziina dell'ex biglietteria della Navigazione davanti a piazza Cavour a Como. E' davvero una scena per la quale indignarsi? Siccome l'estate si preannuncia ricca di turisti chiediamo ai nostri lettori che cosa ne pensano, visto che potrebbe non essere l'unica volta.