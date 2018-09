Como, niente strisce pedonali vicino alle scuole: il caso di piazza Santa Teresa

Poveri pedoni che rischiano la vita nei due attraversamenti pedonali del piazzale santa teresa! Poveri automobilitisti che si beccano gli insulti dei pedoni al mancato rispetto di fermata! Terminati ad inizio agosto (?!) i lavori sulla Nino Bixio, lavori che hanno causato numerosi disagi agli abitanti, passanti, turisti, lavoratori e chi più ne ha ne metta visto che in concomitanza alcune strade erano chiuse per i set cinematografici tanto per “assimilare” tutti i problemi assieme! Ma si sono forse dimenticati qualcosa? Mai una volta che il lavoro viene fatto e finito a regola d’arte! Ormai è un mese che manca la segnaletica orizzontale in tutta la zona del piazzale Santa Teresa! Abitanti del posto hanno opportunamente segnalato a vigili, comune, assessore, ma a poco è servito! Ora è inizata la scuola e in zona ce ne sono ben 3 (asilo, elementari e medie). Mi chiedo se le striscie pedonali compariranno presto o se prima dovrà scapparci il morto per porvi rimedio? Sempre alle solite!