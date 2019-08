Cosia, torrente o giungla? Incuria totale

Un fiume di piante: il torrente Cosia, quasi all'asciutto, è diventato una giungla. Le piante crescono selvagge da via Pannilani fino al ponte che sovrasta via Ambrosoli. La foto, scattata dal lettore Guido Porro, è del 5 agosto 2019.

Come è noto l'assenza totale di manutenzione del verde nei letti corsi d'acqua possono determinare disagi e conseguenze nel caso di piene improvviso a causa di possibili ostruzioni del flusso d'acqua. Qui, appare evidente, urge un intervento di taglio piante e pulizia dell'alveo del Cosia.