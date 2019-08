La presa in giro del parco giochi di via Beccaria a Ponte Chiasso

Dopo un anno e mezzo di continue segnalazioni documentate, una squadra di tre persone (due al lavoro all'interno, una fumando e telefonando per tutto il tempo all'esterno), hanno pulito il parco giochi di via Beccaria a Ponte Chiasso. Le foto 1 e 3 si riferiscono al prima dei lavori, 2 e 4 al dopo lavori negli stessi punti. Le foto 5,6,7 situazione invariata prima e dopo. Tutto il resto del parco è nelle stesse condizioni. Inoltre dall'entrata antistante è permesso l'ingresso ai cani, da quella retrostante è proibito! E le deiezioni non vengono raccolte.