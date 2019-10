Como: Parcheggi selvaggi fra Via Bellinzona e Via Zamenhof

Dopo segnalazioni telefoniche e personali che non sono più in grado di contare, sottopongo all'attenzione dei cittadini la situazione indecente dei parcheggiatori selvaggi all'angolo fra via Bellinzona e Via Zamenhof, che lasciano le macchine sia lungo via Zamenhof, occupando ogni genere di posto inventato (bloccando il traffico) o disponibile (occupando quello riservato ai disabili), sia di fronte al bar (bloccando il traffico e impedendo la visuale, con gravissimo rischio incidenti specialmente per bici e moto), sia addirittura lasciando l'auto sul lato opposto. La situazione indecente che prosegue da anni inizia già alle 6 del mattino, con - peggio ancora - furgoni e camioncini che si piazzano liberamente davanti al bar, impedendo del tutto la visuale. Quando il cittadino (non sono solo io) chiede agli avventori di spostarsi, la risposta è sempre volgare e offensiva e in più non si ottiene nulla. Sarebbe bello rispondere a tono, ma nulla risolve. D'altra parte, dovrebbero essere le autorità a intervenire. Non i cittadini, impegnati ad andare al lavoro per pagare le autorità che dovrebbero difenderli.