Como, una motosega nel cuore della notte tiene svegli i residenti

Immaginatevi di starvi assopendo, o peggio, di essere già in un sonno profondo: all'improvviso, nel cuore della notte, un rumore squarcia il silenzio e non smette per due ore di fila. E' quanto lamentato da alcuni residenti che abitano a Como nei pressi di via Napoleona. Il rumore è stato causato, come è evidente dal video girato, da una motosega. E' accaduto nella notte tra 3 e il 4 dicembre 2019. Probabilmente si è trattato di qualche operaio al lavoro per potare e sfoltire le piante lungo la ferrovia che passa in Val Mulini. Lavori, con ogni probabilità, necessari alla sicurezza della tratta ferroviaria. I residenti, però, si domandano se fosse davvero così indispensabile eseguire questi lavori a quest'ora di notte.