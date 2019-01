Sagnino, marciapiedi ghiacciati come piste di pattinaggio: pericolo per i pedoni

"Pista di ghiaccio a Sagnino per i pedoni": è la segnalazione arrivata in redazione nella giornata di martedì 29 gennaio 2019. A due giorni dall'ultima nevicata, la strada e il marciapiede nella zona di via Segantini si presenta ricoperto da una lastra di ghiaccio, come si vede nel piccolo reportage fotografico realizzato da una nostra lettrice: "Niente sale sui marciapiedi - continua la lettrice di Quicomo - e vicino all'armeria, al centro civico e fermata del bus". E il rischio caduta è dietro l'angolo...