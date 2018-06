Maga rumena offresi: l'annuncio pubblico in viale Masia a Como

Ho visto apparire sui semafori di viale Masia un annuncio con i bordi pretagliati con il numeri di telefono. Avete in mente gli annunci tipo "offresi babysitter" oppure "si danno lezioni di matematica" o ancora "ho smarrito il gatto" ecc. Fin qui nulla di strano; salvo il fatto che, leggendo il testo, curiosamente è incomprensibile! Prezicatoare. Prezice trecutu, prezentu, viitoru. Scoate negativu blestemu. Sescinta de spalmà desfacerea cununiei. Intorc iubitu/ta. In puteterea ei sa corecteze soarta vetii. Plata dupa rezultat.

Scatto la foto (ho tolto i numeri per privacy e per non fare pubblicità occulta) e a casa mi diletto con Google. Il sorprendente risultato eccolo qua (con l’approssimazione tipica di google translator) Profetessa. Predizioni passato, presente, futuro. Rimozione maledizioni negative. Dissolve la paura del matrimonio. Fa ritornare l'amato. Ha il potere di correggere il destino del tempo. Pagamento dopo il risultato Erano anni che non vedevo la pubblicità di maghi o chiromanti ( in effetti non ne sentivo la mancanza)e mai mi sarei aspettato di leggerne una in rumeno! Evidentemente anche questo è il segno dei tempi che cambiano. Da notare è l’ammirevole e fiduciosa formula del “soddisfatti o rimborsati” Vi tengo informati se compare anche la formula “trei pentru prețul a două”… ah sì scusate… volevo dire “tre al prezzo di due”!