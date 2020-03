Un piccolo caso di spreco pubblico è stato segnalato alla redazione di QuiComo da un residente del quartiere di Lora. Nonostante la scuola comunale di via Spallanzani, come tutte le scuole, sia chiusa già da diverse settimane, al suo interno la luce è sempre accesa di notte, anche se al suo interno non c'è nessuno. Nella foto inviata dal cittadino si vede il corridoio della palestra