Questo lampione all’angolo tra Via Luciano Manara e Viale Giulio Cesare ( zona Como Borghi ) da mesi è rotto e non viene riparato. Ciò favorisce spesso la sosta serale di persone che si fermano per bere ed ubriacarsi recando disturbo ai passanti. Non è forse un problema urgente, ma meritadi essere valutato ed eventualmente risolto.