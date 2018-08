L'inerzia del Comune: in via Bellinzona buche non chiuse, ma solo segnalate

A Monte Olimpino, dopo soli 2 mesi dall'inaugurazione del supermercato Iperal con relativa nuova rotonda, avvenuta il 14 dicembre scorso, l'asfalto si era già sgretolato con formazione di buche e avallamenti. Il sottoscritto denunciò il fatto a Quicomo che pubblicò un articolo in data 8 febbraio con tanto di foto; contestualmente ebbe modo di parlare con il sindaco in una nota trasmissione della tv locale, il sindaco rispose di essere già a conoscenza del fatto e che il ripristino del manto stradale sarebbe dovuto essere a carico dell'Iperal e comunque ciò non sarebbe avvenuto prima della primavera. qualche mese fa qualche mano pietosa tolse la ghiaietta che si era formata e vi spalmò sopra una mano di bitume rendendo l'asfalto liscio, ma lasciando gli avallamenti a mo' di montagnette russe. Da più di 10 giorni qualcuno vi ha posto ben 3 cavalletti con dei cartelli, uno con scritto "Buche". Forse che il Comune, così facendo, abbia pensato di risolvere il caso e...:"Se cadi in bici o in moto io ti avevo avvisato"? Mi piacerebbe tanto che oltre alle varie promesse, qualche volta seguissero i fatti!