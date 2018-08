Aiuole come piscine: impianto di irrigazione guasto, spreco d’acqua in piazza Cavour. Il video

Uno zampillo continuo con l'aiuola trasformata in una piscina: è successo verso la mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 agosto 2018 in piazza Cavour a Como. La scena, ripresa da un lettore di Quicomo, mostra come un probabile guasto all'impianto di irrigazione abbia causato lo spreco d'acqua. Non due gocce ma, come si vede nel video, un getto continuo, una "fontanella" che ha riversato acqua non soltanto sullo spazio verde ma anche sulla piazza.

Uno spreco d'acqua, come detto, soprattutto in un periodo già delicato come quello estivo.