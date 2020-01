Como, in via Navedano immondizia a bordo strada da tre settimane

Da tre setiimane in via Navedano a Como si sta accumulando spazzatura a bordo strada, depositata forse da qualche azienda o residente della stessa strada. Inutili le segnalazioni a carabinieri e polizia locale. Un abitante della zona ha inviato alla redazione di QuiComo la fotografia che mostra come appariva la situazione pochi giorni fa. "Ad oggi nessuno ha provveduto a rimuovere tutta questa immondizia - ha fatto sapere il nostro lettore - anzi, se ne sta accumulando ogni giornio di più".