Un cittadino di via Leoni arrabbiato: "Sporcizia e rifiuti nei giorni di festa"

È una vergogna: cosí è come una via del nostro quartiere è stata lasciata nei giorni di festa, dal 24 ad oggi 26 Dicembre 2017. Mentre il sindaco s'accanisce a ripulire la "Como bene" dai mendicanti, le altre zone di Como vengono dimenticate e lasciate nel degrado più assoluto, come mostrano le foto. Le tasse vengono pagate uguali in tutta la cittá. Facciamo presente al nostro sindaco che cominci a multare coloro che sporcano e che lasciano lo sporco del loro amico a quattro zampe. Unos chifo e una vergogna. Le foto sono di una parte di via Leoni. Tutti i cestini di via Leoni e le aiuole adiacenti all'area cani sempre in via Leoni.