Gentile Redazione a seguito dell'ordinanza antialcolici vorrei che si segnalasse il problema dei bagni anche nei giardini periferici. Bagni a volte già esistenti ma chiusi e murati come quello di via Anzani il cui perimetro viene comunque utilizzato come orinatoio a cielo aperto con tanto di strati cristallini depositati sulle pareti e pozza di urina nauseabonda. Andrea Bordiga