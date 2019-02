Cernobbio, la storica fontana coperta dalla siepe e non funzionante: la rabbia dei cittadini

La fontana storica in Riva a Cernobbio completamente coperta dalla siepe, tanto da non essere più nemmeno visibile, e non funzionante da anni: lo segnalano alcuni cittadini alla redazione di Quicomo.

"Buona sera, siamo dei cittadini di Cernobbio. Stamattina abbiamo visto la storica fontana la vedova in Riva a Cernobbio che si sta rovinando con tutte le radici della siepe. Ci sono i cittadini di Cernobbio che sono arrabbiati per questo degrado della storica fontana. Il Comune di Cernobbio non sa il valore di questa fontana, sono tanti anni che non funziona. I cittadini di Cernobbio la vogliono vedere per questa estate che funziona, questa è una fontana antica".