Esercitazione Nazionale Cinofila Associazione Nazionale Carabinieri

Sabato pomeriggio 19 gennaio 2019 in centro città a Como si è tenuta un'esercitazione nazionale Cinofila dell'Associazione Nazionale Carabinieri con cani professionali molecolari e delle comparse mischiate tra la gente. Con i cani sono stati fatti diversi stili di ricerche e di ritrovamento di persone, ricavando l'odore dello "scomparso" da semplici fazzoletti di carta impregnati di.odore della persona da ritrovare. Prova molto difficoltosa e impegnativa per i cani in mezzo a tanti "odori".