Erba, discarica a cielo aperto in via Vallassina: incivili buttano di tutto a lato strada

Una piccola ma decisamente maleodorante e abusiva discarica ci viene segnalata oggi, 7 marzo 2020, da un lettore. Si trova nel lato destro della Vallasina che va da Erba a Lurago d'Erba: tappetini di gomma vecchi, pezzi di plastica, cartoni, sacchetti della spazzatura aperti. Là dove la strada crea una piccola piazzola per una eventuale sosta, è stata formata invece una discarica. Il cittadino che ce l'ha segnalata ha inoltre dichiarato che in quel punto c'è sempre spazzatura abbandonata, e anche quando viene rimossa, dopo qualche giorno qualcuno rimette altri rifiuti o materiali si scarto. Speriamo che chi di dovere si occupi di trovare un sistema per fermare queste persone incivili.