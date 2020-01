Pulizia delle acque del Lago di Como: "Il Comune trovi un posto più adatto a scaricare i detriti"

Ecco le preoccupazioni di un lettore di QuiComo rispetto allo scarico della legna tratta dal Lario nel tentativo di pulirne le acque: "Lodevole ma anche necessario pulire le acque del lago cariche di legna. Forse sarebbe il caso però che si potesse far depositare il carico del battello spazzino su uno degli scivoli presenti in città, senza demolire la balaustra al Circolo della Vela. Forse l'Aeroclub, che spero paghi per l'uso degli spazi che occupa perennemente, potrebbe permettere questo deposito provvisorio come fatto in passato. Possibile che nessuno del Comune noti queste cose? Tanto poi si riparerà il muro rotto a spese della collettività. Forse dovrebbe cambiare la cultura e la sensibilità di chi è chiamato ad occuparsene".