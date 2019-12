Degrado urbano a Como: la passeggiata di Villa Olmo al buio

Sul lungolago di Villa Olmo, uno degli angoli più suggestivi della nostra città, si passeggia al buio. No, non è l'ultima idea romantica per incentivare il turismo del wedding a Como, ma la segnalazione di un lettore. "Ci sono cinque lampioni spenti, fortuna che siamo la città di Alessandro Volta...", ironizza il cittadino. Sabato torna il sole e quindi anche le passeggiatine sulle rive del Lario: tornerà anche la luce elettrica?