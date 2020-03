Bignanico, Como: l'antico lavatoio va in pezzi. La segnalazione di un lettore

L'antico lavatoio in via Bignanico, a Como è abbandonato al suo destino ormai da anni. Il suo ingresso chiuso con un segnale di pericolo è uno spettacolo triste per la città. "A rischio sono anche i passanti, perché rischia davvero di crollare" ci segnala un lettore. "È un orrore: si tratta di una delle poche realtà rimaste in città a memoria della storia locale. Un monumento che sarebbe invece da salvare".