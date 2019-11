Spreco alla fontanella di Viale Cattaneo, angolo via Diaz a Como. Possibile che di fronte ai tanti proclami che invitano a risparmiare la risorsa naturale dell'acqua, ci si possa permettere di far scorrere questa risorsa senza mettere un banale rubinetto? Chissà quante altre fontanelle in città si trovano nelle medesime condizioni.