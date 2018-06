Como, degrado e bivacchi ai giardini a lago in mezzo ai giochi dei bambini

Degrado, spazzatura e bivacchi ai giardini a lago di Como, a due passi dal parco giochi dei bambini. Una situazione non nuova su cui arriva la segnalazione di un lettore di QuiComo che ha girato il piccolo reportage fotografico che vedete nella gallery. E che racchiude tutta l'esasperazione dei genitori che in centro non hanno poi molti parchi in cui far giocare i propri figli.

"Questo è un parco di una città chiamata Como conosciuta in tutto il mondo? E dove devo far giocare mio figlio??", questo lo sfogo che accompagna le foto.

Le immagini mostrano coperte e materassi e sacchi a pelo ripiegati in un angolo, accanto a un albero e sotto una panchina, sullo sfondo il trenino per i bambini: i giacigli per la notte dei tanti senza tetto che cercano un rifugio dove dormire dopo la chiusura dei dormitori cittadini e che durante il giorno fanno purtroppo bella mostra di sè negli angoli del parco.

A questo si aggiunge la sporcizia gettata in giro, bottiglie di birra e cartacce, oltre ai segni dell'incuria, come i tombini divelti, scoperchiati e non riparati che costituiscono un pericolo per grandi e bambini che potrebbero inciampare e farsi male.

Insomma, la zona resta nel mirino dei residenti che si trovano a fare i conti non soltanto con i numerosi episodi di violenza e spaccio che si sono verificati nelle ultime settimane, ma anche con una situazione più generale di incuria e degrado.