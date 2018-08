Blevio, un angolo di degrado vicino al molo: immondizia, siringhe e topi morti

A pochissimi passi dal molodi Blevio, frequentato da chi ama prendere il sole e fare il bagno, regnano degrado, incuria e inciviltà. Proprio a poca distanza dalla residenza della cantante Ivana Spagna c' un angolo che dovrebbe essere curato e "coccolato" dall'amministrazione comunale di Blevio. Ristoranti e Bed and Breakfast, del resto, rendono la zona turistica, non c'è che dire. E invece ecco un reportage "fresco fresco" di una lettrice che segnala niente meno che la presenza di immondizia di ogni genere, siringhe e persino topi morti. Le foto non mentono. A nulla sembrano servire le telecamere installate nella zona.