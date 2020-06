Violenta grandinata a Como: in pochi istanti la strada piena di ghiaccio

È accaduto ieri pomeriggio, 16 giugno, poco dopo le ore 18. Ed un nostro lettore ci ha mandato da via Luigi Einaudi, a Como le foto delle strada e della grandine nella sua mano. I chicchi non erano grossi come quelli precipitati nell'erbese la scorsa settimana, ma in pochissimi minuti hanno invaso completamente la strada rendendola, di fatto, uno stelo di granelli ghiacciati. Il meteo, in questi giorni, è particolarmemte impetuoso e, come riportato anche dagli addetti ai lavori, la settimana sarà caratterizzata da sole alternato a temporali anche molto forti, proprio come quello di ieri.

Le foto ci sono state inviate e sono state scattate da Faisal Khan, un nostro lettore che si trovava proprio in via Einaudi subito dopo la grandinata.

Gallery