Como: da 4 giorni un tubo scarica acqua in via Recchi. Ecco il video

Un nostro lettore ha notato in via Recchi, di fronte al bar River, un tubo rotto, teoricamente interrato nel marciapiede, che da 4 giorni scarica acqua lungo la carreggiata.

Secondo l'utente, la situazione è già stata presa in esame dal Comune, ma a tutt’oggi nessuno ha fatto ancora nulla per rimediare. Da dove arriva quest'acqua? In ogni caso sarebbe meglio fermarla, perchè se arrivasse dall'acquedotto, rappresenterebbe un notevole spreco di denaro e di risorse ambientali, se invece fosse pluviale e fognaria, non ci sarebbe da stare tranquilli rispetto alla salute pubblica.