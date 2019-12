Como: all'incrocio tra via Milano e via Cigalini strada dissestata

Siamo appena fuori le mura, nello scintillante e turisticissimo centro città. Eppure, ci segnalano alcuni lettori, le condizioni della strada sono pietose: “Chiusini bitumati decine di volte, buchi nell’asfalto, mattonelle mancanti e in alcuni casi abbandonate qualche metro più in là”.

“Cosa aspettano? – Si sfoga una residente. – Che qualcuno si faccia male sul serio?”. A preoccupare particolarmente infatti, oltre al decoro, è proprio la sicurezza visto che i danni maggiori si registrano in prossimità dell’attraversamento pedonale di via Milano Bassa, davanti ai tanti negozi e caffè che attirano centinaia di persone ogni giorno. “È chiaro che durante le festività natalizie non faranno nessuna miglioria, – conclude un altro abitane della zona – speriamo che dopo l’Epifania il Comune mandi subito qualcuno a lavorarci”.