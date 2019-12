Como, spariscono due parcheggi per i residenti in via Coloniola

Dal mattino alla sera, proprio come si suol dire, i residenti di via Coloniola, a Como, si sono trovati con 2 parcheggi gialli in meno, a favore di un camminatoio pedonale. “Già nella nostra via i posti auto per i residenti sono scandalosamente pochi e spesso occupati da macchine senza il pass – si sfoga una lettrice di QuiComo – se in più il Comune li diminuisce senza nessun preavviso e senza fornirci alcuna alternativa, non si capisce proprio perché dovremmo pagare 386 euro di abbonamento annuale”.

In più, è chiaro che in questi giorni, da quando è stato inserito il camminatoio, la striscia pedonale non viene rispettata e diverse auto parcheggiano comunque lungo la via in quel punto dove prima c’erano parcheggi gialli. Quale sarà quindi il prossimo passo dell’Amministrazione di Como? Multare i furbetti o ripristinare i “vecchi” parcheggi?