Quartiere Camnago-Volta: viabilità impossibile. Costretti coi bambini a percorrere la ex tramvia per andare a scuola

Vedendo la grande attenzione mediatica che sta avendo in questi giorni la difficile situazione viabilistica degli automobilisti comaschi, soprattutto vicino alle scuole, con un micidiale assembramento di autovetture negli orari di entrata e uscita degli studenti, volevo portare a conoscenza la mia situazione di cittadino comasco del quartiere di Camnago-Volta, e in particolare della zona di via Ticozzi.

Sono padre di due bambini di 3 e 2 anni e vivo in un quartiere abbandonato dal punto di vista della mobilità sostenibile. Sono obbligato a portare i bambini all'asilo nido e alla scuola materna di Tavernerio con bici e carrellino, percorrendo il tratto di ex tramvia, perché al mattino la via Rienza, in direzione Como, comporta un incolonnamento di circa 30 minuti. Su quella strada è impossibile accompagnare i bimbi a piedi o in bicicletta, perché la via è sprovvista di qualsiasi passaggio che non sia destinato ai mezzi a motore.

La situazione è segnalata anche da altri miei vicini di casa, che adottano misure diverse per evitare il traffico: c'è chi esce di casa dopo le h 9.00, chi sale da Tavernerio e poi vanno verso Civiglio. Possibile che non si trovi una soluzione più comoda per tutti e con maggiore attenzione alla viabilità sostenibile?