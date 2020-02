Como, pontile di Sant'Agostino "troppo pericoloso": la segnalazione di un lettore

Molti avranno notato che il pontile di sant'Agostino è spesso "decorato" da rimasugli di nastro bianco e rosso che sventolano di qua e di là ma che nulla di fatto c'è per evitare che le persone possano avventurarsi su questo camminatoio fatiscente e quindi pericolosissimo. Ecco cosa pensa a riguardo un lettore: "Non capisco come mai non mettano in sicurezza questo punto del lungolago, magari con una struttura fissa e non con i soliti nastri che il vento e le persone strappano".