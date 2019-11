Como, piazza Duomo: da mesi transenna sopra al tombino guasto. La segnalazione di un lettore

Proprio in pieno centro storico, nella Como dei turisti, dei bar, dei monumenti, accanto alla Cattedrale, sul lato del Broletto, e a due passi dal Teatro Sociale, un tombino evidentemente rotto o mal funzionante, è segnalato da una transenna gialla. Il nostro lettore si chiede se non sia tempo di sistemare il chiusino e togliere la segnaletica, soprattutto con l'arrivo della Città dei Balocchi, che porterà fiumi di gente e un enorme traffico pedonale proprio in quel punto.