Como, in via Valeria un motorino abbandonato nel greto del torrente

Un lettore di QuiComo ieri passeggiava lungo via Valeria e sporgendosi a guardare il greto del fiume ha notato questo motorino abbandonato. Domandando informazioni agli sporadici passanti, ha scoperto che il mezzo giace lì, riverso sul fianco, da parecchio tempo.

Ma come ci è arrivato? È stato scagliato dall’alto oppure qualcuno ha voluto tentare l’impresa goliardica di percorrere il letto del torrente in moto, ma ha poi dovuto rinunciare non riuscendo più a riportare il mezzo sulla carreggiata? Il motorino è stato rubato? Le autorità ora lo faranno rimuovere, scoprendo magari a chi appartiene? Qualcuno di voi lo riconosce?