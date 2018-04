Un lettore ha immortalato una scena nel giorno di Pasqua nel cuore del centro storico di Como, in via Boldoni. Un disperato, forse senzatetto, ma certamente in stato di ebbrezza, giace sotto i portici della Coin. Intorno a lui rifiuti e sporcizia. "E' questa la città turistica che abbiamo in mente?", si domanda, retoricamente, il nostro lettore. E voi, cosa ne pensate?