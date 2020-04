A rompere il silenzio della notte non sono state le auto che sfrecciano in via Bellinzona: questa volta i residenti di Monte Olimpino sono stati attirati dal suono di due daini che camminano sull'asfalto. E' una delle tante immagini che in questo periodo mostrano come la natura si stia prendendo, o meglio, riprendendo spazi che non gli appartenevano più da tempo.