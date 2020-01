Cernobbio: degrado nel parcheggio di via Nazario, rifiuti e puzza di urina

La segnalazione ci è arrivata oggi da un residente di Cernobbio (Co). Da mesi il parcheggio di via Nazario verserebbe in condizioni pessime e i residenti sono stanchi. I cestini sono pieni zeppi perchè all'interno vengono gettati, oltre ai normali rifiuti, anche interi sacchetti dell'immondizia. «Ma la sporcizia è evidente anche in terra e ovunque, ci scrive il residente disperato, c'è odore di urina».

Nel fine settimana inoltre, per chi abita in zona, è impossibile o quasi, trovare parcheggio in via Naziario poichè occupato da furgoni che stanziano lì giorno e notte. Sporcizia rilevata e fotografata anche nelle aiuole e sembrerebbe che dei divieti non vengano rispettati.

Alcuno residenti sarebbero pertanto intenzionati a domandare al Comune di Cernobbio di identificare tramite le telecamere chi sono le persone responsabili di questo degrado. Inoltre si auspicano anche che il parcheggio possa diventare ad esclusivo uso residenziale.