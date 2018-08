Como, camper al parcheggio di Villa Olmo: camping sulla passeggiata vista lago

Diversi camper ben allineati nel parcheggio di Villa Olmo a Como. All'interno turisti che dormono. E' la scena immortalata da un lettore di Quicomo alle 5.30 del mattino del 21 agosto 2018.

Un angolo in cui sostare di assoluta bellezza, quello scelto dai campeggiatori, vista lago e accanto al parco della villa settecentesca (dove tra l'altro non è infrequente vedere persone, comaschi e turisti, che stendono i teli sulle aiuole per prendere il sole).

"Una nuova area sosta camper?", si chiede il nostro lettore che assicura che alle spalle dei mezzi visibili nella fotografia c'erano altri camper.

Una scena non nuova in città in questa estate: solo pochi giorni fa alcuni turisti avevano piantato la tenda nel bel mezzo dei giardini a lago di Como.