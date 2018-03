Buche sulle strade di Como: in viale Innocenzo occorre fare lo slalom

Strade colabrodo su gran parte del territorio comunale. In numerose vie, anche molto trafficate e ad alto scorrimento, si sono aperte buche causate in particolare dal maltempo e alle quali il Comune di Como riesce difficilmente a porre rimedio proprio a causa del numero elevato e delle cattive condizioni meteo. In via Torno si è provveduto ad eseguire un intervento urgente poiché un tombino stava, anzi, era letteralmente sprofondato lasciando posto a una pericolosissima voragine. Tuttavia si è trattato evidentemente di un intervento provvisorio, come i numerosi altri che vengono eseguiti per riparare le situazioni peggiori.

In viale Innocenzo, dove le auto transitano a velocità più sostenuta che su altre strade del centro città, si sono aperte numerose buche che hanno costretto l'amministrazione (in parte anche in autotutela rispetto alla possibilità che avvengano incidenti) a posizionare più di un cartello di pericolo per segnalare le cattive condizioni del manto stradale. In poche parole l'asfalto si sta sgretolando ed è facile "inciampare" con la ruota dell'auto o, peggio, con quella della moto.