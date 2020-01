Statale Lariana, una strada colabrodo da Como a Nesso: il reportage di Angela

Chi percorrere tutti i giorni la Statale Lariana (SP 583) sa bene in quale pessimo stato si trovi il manto stradale. Buche, avallamenti e tombini sconnessi sono disseminati lungo chilometri di strada da Como fino a Nesso. Una lettrice, Angela Zappa, ha inviato alla redazione di QuiComo una foto-denuncia: la sua gallery fotografica mostra solo alcuni dei punti in cui la Lariana appare come una pista da rally.

"Percorrerla - racconta Angela - è diventato pericoloso un po' per tutti, per moto, bici e auto. Infatti, tutti cercano di evitare le buche e i punti più dissestati, con il risultato che molti veicoli compiono slalom improvvisi. Senza contare che ciclisti e motociclisti potrebbero cadere rovinosamente".

La competenza della strada non sia dei singoli Comuni rivieraschi bensì dell'amministrazione provinciale quello che potrebbero fare le piccole amministrazioni comunali è invitare la Provincia a sistemare il manto stradale con rattoppi o, meglio, con il rifacimento dei tratti più dissestati.