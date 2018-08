"Alcolici vietati nei parchi di Como ma in via Valleggio bottiglie abbandonate e nessun controllo"

Bottiglie e lattine di birra ammucchiate alla bell'e meglio dentro uno scatolone rotto, abbandonato sui gradoni dell'università di via Valleggio: è la situazione segnalata da un lettore di Quicomo.

"Qualche tempo fa avevo segnalato del degrado nella zona dell'università - scrive- ho visto che il sudicio non è stato levato, anzi, in questa foto si vede chiaro del nuovo accumulo. Ci sono poi bottiglie di vetro rotte dappertutto...mettono i divieti di entrare nei giardini con alcolici e bottiglie di vetro...poi nessun controllo...e vanno da altre parti a bere e a sporcare".

Il nostro lettore segnala sporcizia in via Valleggio anche in un sentiero che portava dentro al parco di San Martino che ora hanno recintato.