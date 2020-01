Como: la biblioteca comunale è al primo piano, ma l'ascensore nuovo non parte. Manca una firma

Ecco cosa ci segnala un lettore, utente della biblioteca comunale di Como:

Dopo alcuni mesi di attesa per il nuovo ascensore della biblioteca, si deve attendere ancora, per un cavillo che riguarda una firma o un timbro che il Comune deve apporre per dare il via libera all'utilizzo. Voglio ricordare che l'ascensore è pronto da molte settimane, dopo che oltretutto i lavori si erano protratti ben oltre il limite che era stato fissato. Le persone con disabilità come possono accedere al primo piano con libri e zaini? E, cosa ancora più grave, le persone in sedia rotelle? O semplicemente le madri con i passeggini?

Il personale si rende disponibile gentilmente a portare il materiale al piano terra in questi casi, ma ovviamente non è questo il punto!