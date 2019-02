Como, barriere tra strada e marciapiede abbattute in via Grandi: "Pericoloso, così da più di un anno"

Barriere in cemento che delimitano il marciapiede distrutte da più di un anno: è la situazione segnalata in via Grandi a Como, zona ex Ticosa, da un lettore di Quicomo.

Le barriere in cemento separano il marciapiede dalla carreggiata: la loro funzione dovrebbe essere quella di proteggere i pedoni e delimitare la strada, ma la condizione in cui versano è sotto gli occhi di tutti e ha spinto il nostro lettore, che lavora proprio in quella via, a realizzare e inviarci un piccolo reportage fotografico: "Questo è lo schifo che c'è da più di un anno sulla strada - scrive. Non viene mai messo a posto ed è pure pericoloso, visto che ogni tot mesi gli va addosso qualcuno sistematicamente. E possibile che nessuno faccia niente?".