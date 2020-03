Grigliata di gruppo nel bosco, ecco i furbetti della quarantena

Sorvolando sulle varie famiglie che fanno passeggiate di “gruppo” come se fosse il pic-nic della domenica non rispettando le disposizioni date dal governo (attività all’aria aperta solo se necessario e da soli) vorrei segnalare questi gruppi di ragazzi che fregandosene di tutto e tutti ogni giorno vengono nel bosco a far festa con musica e barbecue in 6-7 persone. Esco una volta al giorno mezz’ora per far fare i bisogni al cane in una zona il più isolata possibile sulla salita degli alpini per andare al Castel Baradello e puntualmente trovo persone che fanno grigliate (dove tra l’altro non è comunque consentito accendere fuochi). Stiamo tutti facendo dei sacrifici nel rimanere chiusi in casa per poi lasciare che la poca responsabilità di questi ragazzi possa ritorcersi sulla nostra città e il nostro ospedale. La polizia in queste zone ad oggi non è ancora intervenuta.