Como città turistica, ma non nelle zone turistiche. Nei punti della città più frequentati proprio dai turisti mancano piccole comodità che in altre città sono la normalità. Per esempio i bagni pubblici. Quelli in fondo a viale Geno un tempo erano affidati alla "capannina" che adesso non cè più. Risultato: bagni inutilizzabili e senza manutenzione. Che tristezza